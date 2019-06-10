أقدمت طالبة بكلية الطب بجامعة المنصورة، اليوم، على الانتحار بعد أن تناولت أقراصا سامة لإصابتها بحالة نفسية سيئة، وجرى نقلها إلى مستشفى الطوارئ الجامعي إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة هناك.

تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، ببلاغ إدارة مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة بوصول "إسراء .ح .م"، 24 عاما، مقيمة بالمنصورة، مصابة بحالة إعياء شديدة نتيجة تناولها مادة سامة غير معروفة وتوفيت بعد وصولها.

انتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعة، وبسؤال أهل الطالبة تبين أنها تدرس في الفرقة السادسة بكلية طب المنصورة، وأنها تركت رسالة في حجرتها كتبت فيها: "لا تنقذوني، سيبوني أموت في سلام، علشان باب وماما يفرحوا بأخواتي".

وأوضحت أسرتها، في محضر الشرطة، أنها كانت تتلقى علاجا نفسيا في الفترة الأخيرة، وأنها كانت تستعد للامتحانات.

وأكدت تحريات المباحث، عدم وجود شبهة جنائية، وأنها كانت تتناول المهدئات في الفترة الأخيرة، وأخطرت النيابة العامة والتي صرحت بالدفن.

ومن جهتها نعت كلية الطب جامعة المنصورة، طلابا وعاملين وأعضاء هيئة تدريس وإدارة، الطالبة بالكلية التي انتقلت إلى جوار ربها.