تستضيف مصر فعاليات المنتدى الأفريقى الأول لمكافحة الفساد، يومي الأربعاء والخميس (12 و13 يونيو) الجاري، في مدينة شرم الشيخ، بمشاركة 51 دولة أفريقية و4 عربية.

وتشارك 4 دول عربية كـ"ضيوف شرف" وهي "المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، الأردن"، في المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال رئاسته وفد مصر في مؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي في شهر فبراير الماضي.

كما يشارك فى المنتدى، وزراء "العدل والداخلية" ورؤساء هيئات مكافحة الفساد، وأجهزة "المحاسبات، والكسب غير المشروع" فى الدول الأفريقية، بحضور أكثر من 200 مسئول أفريقى رفيع المستوى.

ويأتى المنتدى، بمبادرة مصرية، تعكس استعداد القاهرة للتعاون ونقل الخبرات والتجارب والممارسات الناجحة إلى أشقائها الأفارقة، فى مجال مكافحة الفساد، والذى حققت مصر فيه إنجازات كبيرة خلال السنوات الماضية.

ويهدف المنتدى إلى تشجيع الدول الأفريقية على تبنى سياسات، واعتماد خطط عمل وبرامج، تؤدي إلى القضاء على الفساد، وتحقيق الترابط المعرفي بين أبناء القارة حول "مخاطر الفساد على جهود التنمية والاقتصاد"، وكذلك الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة فى الحوكمة ومحاربة الفساد، والتدريب والتأهيل للأجهزة المعنية فى القارة، خاصة مع تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019.

وتشير التقديرات إلى أن القارة الأفريقية تخسر نحو 50 مليار دولار سنويا، نتيجة التدفقات المالية غير المشروعة، حيث يقف الفساد عقبة أمام تحقيق أهداف التنمية 2063.

وتشمل أجندة المنتدى، 5 جلسات، على مدى يومين، إلى جانب الجلسة الافتتاحية، التى تشمل كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعرض فيلم وثائقى بعنوان "أفريقيا على طريق التنمية"، وكلمة الوزير شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وكلمات رئيس المجلس الاستشارى للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد، ورئيس اتحاد هيئات مكافحة الفساد فى أفريقيا، والوزيرة المكلفة بالرقابة العليا بدولة الكاميرون، ورئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" في الكويت.

ويبدأ برنامج المؤتمر، بعقد الجلسة الأولى، بعنوان "الجهود الوطنية في مكافحة الفساد لعدد من الدول الأفريقية تنفيذا للالتزامات القارية والدولية"، وتديرها المستشارة أمل عمار عضو المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد، ويتحدث خلالها "ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية من مصر"، ووزيرة الحكم الرشيد في بوروندي، ووزير العدل في زيمبابوي.

أما الجلسة الثانية، فتعقد تحت عنوان "دور مكافحة الفساد فى تنمية القارة الأفريقية"، تديرها الدكتورة أماني الطويل المدير المساعد بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، حيث تناقش الجلسة "الفساد كعقبة أمام نجاح أجندة 2063"، و"استدامة موارد القارة الأفريقية لخدمة أهداف التنمية المستدامة".

ويتحدث بالجلسة، الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، والدكتور أمير طاهر ممثل هيئة الرقابة الإدارية بمصر، ووزير الداخلية واللامركزية في دولة الكونغو (برازافيل)، ورئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد في توجو، ورئيس مفوضية مكافحة الفساد في سيراليون، ومسئول الممارسات العالمية للحوكمة في البنك الدولي.

ويتضمن اليوم الثانى من فعاليات المؤتمر، 3 جلسات، الأولى بعنوان "آليات مكافحة الفساد على المستوى القاري"، والثانية "تنمية الموارد البشرية في مختلف أوجه مكافحة الفساد بالقارة الأفريقية"، والثالثة "دعم التنسيق الحكومي الأفريقي البيني في مكافحة الفساد".

وتختتم جلسات المنتدى، بجلسة تحت عنوان: "دور الإرادة السياسية في إنجاح جهود مكافحة الفساد في القارة الأفريقية".