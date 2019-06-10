عدد الوطن غدا الثلاثاء

تقرأ في عدد «الوطن» الصادر غدا الثلاثاء.. «السيسي» لـ«الحكومة» في اجتماع «أمم أفريقيا»: نريديها احتفالية متميزة على أرضنا.. الرئيس يستعرض التجهيزات الأمنية والصحية.. ويوجه بحسن إدارة الجوانب الاقتصادية والسياحية للبطولة.

كما تقرأ.. مهن «الزمن الجميل» تتحدى الانقراض.. بعد الغزو الصيني: «سابكو المعادن» ينعون مهنة «هد الحيل».. وصانعو الأقفاص: البلاستيك غزا السوق.. «المنجد» من إدخال الفرح للبيوت إلى تحدي الإسفنج وصنايعي بوابير جاز لجأ لتصليح «الشيشة».

وتقرأ في الرياضة.. الأهلي يقيد مؤمن زكريا.. و«الخطيب» يفض اشتباك لجنة التخطيط و«لاسارتي».. والزمالك يفاضل بين «برتغالي وفرنسي» لخلافة «جلال».