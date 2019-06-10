قناة ألمانية عن «العمالة الآسيوية» فى قطر: يعيشون كالسجناء وينامون فى المراحيض

وصفت قناة «فى.دى.آر» الألمانية حياة آلاف العمال المشاركين فى تشييد المنشآت الرياضية الخاصة بكأس العالم 2022، المقرر إقامتها فى قطر، بأنها أشبه بـ«سجن كبير»، حيث الملاجئ القذرة، والأجور المتدنية، والحرارة المرتفعة، وسوء التغذية.

وكشف التقرير عن حقائق مفزعة حول استغلال العمالة الوافدة من نيبال، حيث زار فريق عمل القناة سوق «العطية الشعبى»، مكان إقامة العمالة القادمة من نيبال والهند وبنجلاديش، وقالت القناة الألمانية: «الحقائق عن العمالة مفجعة، تعلو فيها رائحة الموت، حيث يعيشون كسجناء، وينامون بين المراحيض، وآخرون على أسرَّة متناثرة تحت حرارة الشمس، بالقرب من القمامة، وقد حُرموا من مستحقاتهم المالية أو التواصل هاتفياً مع ذويهم، حتى رأى بعضهم أن الموت أفضل من حياتهم فى قطر».

وتحدَّث فريق القناة مع مجموعة عمال من «نيبال»، إذ قال أحدهم: «لا نستطيع العودة لبلادنا، نحن 125 عاملاً من نيبال عالقون هنا، ورئيسنا فى العمل صادَر جوازات سفرنا، ولا نستطيع الحديث مع عائلاتنا، ولم نتقاضَ رواتبنا».