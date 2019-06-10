قالت النجمة حنان مطاوع، إنها تهتم بطبيعة العمل أكثر من كونها بطلة، مشيرةً إلى أن بعض الأعمال تفرض البطولة الجماعية.

وأضافت مطاوع خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON E": "لما شاركت في مسلسل لمس أكتاف، كان مكتوب عليه ياسر جلال، واتباع باسمه، وانبهرت بوجود فتحي عبدالوهاب فيه".

وأخجل حديث حنان مطاوع، تواضع ياسر جلال، ليرد قائلًا: "الناس حطوا حنان في مكانة كبيرة أوي، وصناع الدراما المفروض ينتبهوا إن في بنات محترمات زي حنان يقدروا يشيلوا بطولة مسلسل، والمسلسل كان مسلسل حنان وفتحي وياسر، مش مسلسلي، وده مكنش باين في التصوير حتى".

وواصلت حنان: "من يملك المال يملك اتخاذ القرار، ولا أتعجل دور البطولة، والأهم هو أن يطالب الناس بوجودنا، وأنا سعيدة بالمشاركة في هذا العمل".

يشارك في بطولة المسلسل: فتحي عبدالوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، محمد عز، مجدى فكرى، سمر مرسى، كرم جابر، هبة عبدالغنى، كارولين خليل، خالد كمال، شريف الدسوقى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، هاجر الشرنوبى، أحمد كشك، ليلى حسين، عمر شرقى، عزوز عادل وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوي.