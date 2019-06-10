أحبط رجال جمارك مطار برج العرب، برئاسة محمود فرغلي، مدير عام الموانئ الجوية، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي، محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة والنقد المصري والأجنبي والمشغولات الذهبية، بالمخالفة لأحكام القانون.

اشتبه ماهر عبدالغني، رئيس الوردية، ومحمود الجزار، مأمور تفتيش الركاب، أثناء إنهاء إجرءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة مصر للطيران القادمة من جدة، في الراكب المصري "ك.ا.م"، القادم من السعودية، لظهور علامات القلق والارتباك عليه.

وبالعرض على أحمد الأزهري، مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة من مأموري الجمارك، ومكافحة التهرب الجمركي، وأمن جمركى، تحت إشراف رئيس الوردية، لتفتيش أمتعة الراكب، وأسفر الفحص بالعثور على 24 هاتف محمول ماركة متنوعة، و70 جرام مشغولات ذهبية، و44590 ريالا سعوديا، و4341 دولارا أمريكيا، و280 جنيها إسترلينيا، و2625 درهما إماراتيا، 24 دينار كويتيا، و3330 جنيها مصريا، مخفاة بين طيات الملابس داخل حقائبه وداخل ملابسه الشخصية.

وقرر محمود فرغلي، مدير عام الموانئ الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر تهرب جمركي رقم 31 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات.