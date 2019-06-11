قالت الفنانة مها أبو عوف، شقيقة الفنان عزت أبو عوف، إن الحالة الصحية الحالية لـ"عزت" ليس جيدة، ولكنه بدأ في تحسن، مستنكرة من الشائعات التي تُردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاته، "الشائعات دي بتحزنا إحنا أوي، دي حاجة مش حلوة".

وأضافت "أبو عوف"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب: "الشائعات دي بنتعب منها وبنضايق، ويا ريت الصحافة والإعلام متاخدش أي تصريحات عن حالة عزت أبو عوف غير مني أنا أو مريم ابنته".

وتابعت: "ارحمونا من الشائعات اللي بتنزل سواء كانت بالإيجاب أو السلب، يعني فيه ناس قالت هو بقى كويس، لأ أنا بقولهم مش كويس، بس نأمل أنه يتحسن لأنه بدأ في التحسن، بطلب من جمهوره ومحبيه أنها تدعيله ومكنتش متصورة الحب الكبير أوي ده لعزت".