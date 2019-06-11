تنفيذاً لتوجيهات اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، أثناء جولته الميدانية أمس بطريق "أسوان ـ القاهرة الصحراوي الغربي" الخاصة، بسرعة الإزالة الفورية لحالة التعدي التي تمت أثناء إجازة عيد الفطر المبارك، والتي تقع على مساحة تصل لأكثر من ألفين متر مربع عبارة عن أسوار ومباني من الطوب الأبيض.

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو، أعمال الإزالة تحت إشراف إبراهيم سليمان رئيس المدينة وبمشاركة العاملين بالوحدة المحلية ومجلس قروى بنبان مدعمين بالمعدات الثقيلة.

ومن جانبه، أكد إبراهيم سليمان، أنه فور رصد محافظ أسوان للتعدي على هذه قطعة الأرض ملك الدولة أثناء مروره الميداني تم توجيه حملة لتنفيذ الإزالة الفورية بموقع التعدي الواقع بالظهير الصحراوي لقرية بنبان ليعكس ذلك مدى جدية المحافظة في الوقوف بكل حسم أمام محاولات أو شروع للتعدي من أجل الحفاظ على أراضي الدولة من الخارجين عن القانون.