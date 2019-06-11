أشاد الإعلامي أحمد موسى، بفيلم "الممر"، الذي بدأ عرضه في دور السينما، مع أول أيام عيد الفطر، قائلًا إنه "بهجة العيد".

وأضاف خلال حلقة اليوم الثلاثاء، من برنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد": "شفت الفيلم مرتين، رغم إن بقالي سنين طويلة مدخلتش دور سينما، دخلته مع مراتي الساعة 10 الصبح، وعجبني الأسر المصرية".

وتابع: "شباب مصر المحترم شاهد الفيلم، هو شباب مخلص، وهذا يؤكد أنه يحب البلد".

وأوضح، أنه تكلفة إنتاج فيلم الممر تعتبر الأضخم في تاريخ السينما، حيث بلغت 79 مليون جنيه: "ولو بـ100 مليون، الفيلم يستحق".

وواصل: "الشعب يشاهد الممر، لأنه يستحق المشاهدة، كما أن التذاكر كانت تنفذ بسرعة كبيرة، حتى أننا لم نتمكن من مشاهدته في أول أيام العيد".