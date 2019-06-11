أقبل شاب في نجع "قمبر" التابع لقرية الحسينات في مركز أبوتشت، شمال قنا، على الانتحار بإطلاق عيار ناري على رأسه من فرد خرطوش، بسبب حزنه على فراق صديقه الذي وافته المنية منذ عدة أشهر.

تلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بمصرع وائل شاذلي عويس، 21 عام حاصل على دبلوم تجارة بعدما أطلق النار على نفسه في نجع قمبر بمركز أبوتشت شمال قنا.

وتبين بحسب تحريات مباحث مركز أبوتشت، إن الشاب مر بحالة نفسية صعبة بعد وفاة صديقة بالقرية التلى كانت تربطهما علاقة صداقة واخوة كبيرة بينهما منذ شهور، وبسبب حزنه عليه جلب فرد خرطوش وأطلق النار على رأسه حتى لقي مصرعه.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.