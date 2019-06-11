قال ليام فوكس، وزير التجارة الدولية البريطاني، إن بريطانيا تتابع البرنامج الاقتصادي المصري.

وأضاف فوكس خلال حوار خاص له على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الاقتصاد المصري في تطور مستمر حيث بدأ التضخم يقل، ومعدلات البطالة تنقص ومعدلات التنمية ترتفع.

وتابع: "شهدنا برنامج مصري ناجح في برنامج صندوق النقد، ورأينا أنه يجب أن نشارك في دعم الاقتصاد المصري، فهناك مناطق تستطيع بريطانيا المساعدة بها".

واستطرد أن هناك مجالات مختلفة يمكن لبريطانيا المساعدة بها مثل التكنولوجيا الزراعية والتقنية المالية وخدمات المالية المختلفة والصحة والتعليم، مشيرًا إلى أنه تم توقيع 3 اتفاقيات بنحو 3 مليارات يورو في إطار مشروعات القطارات بمصر.