استعرض الإعلامي نشأت الديهي، مقطع فيديو لشخص يُدعى "هاني السباعي"، المتحدث الرسمي لتنظيم القاعدة في أوروبا، وهو يُلقي خطابًا بلندن خلال عيد الفطر، وذكر أنه يتمنى تفتيت الجيش المصري، كما طالب منظمات حقوقية بالتدخل للإفراج عن الإرهابي هشام عشماوي باعتباره معارضًا.

وقال "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TEN"، أن الإرهابي هاني السباعي ساهم في إعداد و تدريب 113 قيادة تكفيرية على مستوي العالم، ووجههم للعراق ومصر وليبيا، موضحًا أن هشام عشماوي وهاني السباعي مجندين في المخابرات البريطانية، لذلك ترفض بريطانيا تسليم هاني السباعي لمصر.

وتابع: "أرسل رسالة عبر هذا البرنامج أطالب من خلالها السفير البريطاني بتسليم هاني السباعي لمصر نظرا لأنه شخص تكفيري، يحرض على قتل جنودنا وضباطنا".