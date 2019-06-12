مزق طالب جسد صديقه بمطواة بسبب اكتشافه وجود علاقة عاطفية بين المجني عليه وحبيبة المتهم حيث نشبت بينهما مشاجرة.

جري نقل المصاب لمستشفى المطرية وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد محمد سعيد مأمور قسم الخصوص، بتلقيه إشارة من مستشفى المطرية باستقبالها المدعو "س.ج" 21 سنة، طالب بكلية الحقوق مصاب بجرح شبة نافذ بالبطن.

أخطر اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد يحيى راضي رئيس المباحث الجنائية بالقليوبية، وتبين من تحريات الرائد محمود عادل رئيس مباحث قسم الخصوص أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المصاب ويدعي "ع.ا.ع" 17 سنة، طالب بالصف الثاني الثانوي بسبت معرفته علاقة المجنى عليه بفتاة بينه وبينها علاقة عاطفية، وأنه يتردد على دائرة القسم لمقابلتها فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على آثرها الثاني بطعنه بمطواة بالبطن.

جاري ضبط المتهم وتولت النيابة التحقيق.