لقي عامل مصرعه، مساء أمس، إثر اصطدام سيارة "ملاكي" بدراجة بخارية علي طريق فرعي بقرية "الشعارنة" في سوهاج، ونقلت الجثة لمستشفى سوهاج العام.

تلقى اللواء هشام الشافعي مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بوقوع مصادمة على طريق "جهينة – سوهاج" طريق فرعي بـ"الشعارنة".

وبالانتقال والفحص تبين أنه في أثناء سير سيارة "ملاكي" قيادة" زغلول. ع. ع" (38 عاما - عامل) اختلت عجلة القيادة بيده، واصطدم بدراجة بخارية قيادة "محمود. م. م" (54 عاما - عامل - ويقيم بالحمادية) قادمة من طريق فرعي.

نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية ونقلت جثته لمشرحة مستشفى سوهاج العام، وتحفظ علي السيارة والدراجة البخارية، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، وصرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.