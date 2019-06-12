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انطلاق منتدى أفريقيا لمكافحة الفساد

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قائمتان تتنافسان بـ16 مرشحا في انتخابات الغرفة التجارية بالدقهلية

قائمتان تتنافسان بـ16 مرشحا في انتخابات الغرفة التجارية بالدقهلية

بعد عرض "أمين وشركاه" في السعودية.. أحمد أمين يؤدي مناسك العمرة

بعد عرض "أمين وشركاه" في السعودية.. أحمد أمين يؤدي مناسك العمرة

"الاستشاري للاتحاد الأفريقي": دول القارة تقاوم الفساد

"الاستشاري للاتحاد الأفريقي": دول القارة تقاوم الفساد

عضو "الاستشاري الأفريقي": منتدى مكافحة الفساد فرصة لتبادل الخبرات

عضو "الاستشاري الأفريقي": منتدى مكافحة الفساد فرصة لتبادل الخبرات

إصابة طالبتين خلال امتحان اللغة الإنجليزية في الدقهلية

إصابة طالبتين خلال امتحان اللغة الإنجليزية في الدقهلية

تجديد حبس طفلين بتهمة اغتصاب وقتل طفلة بالجيزة: ذبحوها بـ"رقبة زجاجة"

تجديد حبس طفلين بتهمة اغتصاب وقتل طفلة بالجيزة: ذبحوها بـ"رقبة زجاجة"

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«مواجهة العنف ضد المرأة».. شارع آمن لكل النساء

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صاحب دعوى «حظر الجماعة»: «الحكم المستعجل» جفف منابع تمويل الإرهاب

صاحب دعوى «حظر الجماعة»: «الحكم المستعجل» جفف منابع تمويل الإرهاب

تفاصيل وفاة طبيبة في غرفة العمليات: سقطت فجأة بعد تخديرها 3 حالات

تفاصيل وفاة طبيبة في غرفة العمليات: سقطت فجأة بعد تخديرها 3 حالات

أحمد "معيد عبري".. حلم بدور في ولاد العم فشارك كمترجم وممثل في "الممر"

أحمد "معيد عبري".. حلم بدور في ولاد العم فشارك كمترجم وممثل في "الممر"

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