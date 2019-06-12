نجحت أجهزة وزارة الدخلية فى توجيه ضربة أمنية جديدة ضد مهربى المواد المخدرة .. حيث أكدت تحريات ومعلومات أجهزة الوزارة (قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام – الإدارة العامة لأمن الموانى – الإدارة العامة لمكافحة المخدرات) إعتزام مسئولى إحدى الشركات الكائنة بدائرة مركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية- بإستيراد (حاويتين) من إحدى الدول العربية مشمولها (تفاح) ، وقيامهم بتهريب كمية كبيرة من مخدر الحشيش وعقار الكبتاجون المخدر ضمن مشمول الحاويتين، وقدومهما عبر ميناء دمياط البحرى .

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لجرد وفحص مشمول الحاويتين أسفرت أعمالها عن ضبط الأتى :-

عدد (9320) طربة من مخدر الحشيش وزنت 1 طن و 866 كيلو جرام "واحد طن وثمانمائة وستة وستون كيلو جرام .

عدد (5,498,000) خمسة ملايين وأربعمائة وثمانية وتسعون ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر ) .

حيث تمكنت جهود أجهزة الوزارة من تحديد أفراد التشكيل العصابى ضم (7 يحمل ثلاثة منهم جنسية إحدى الدول العربية) والقائمين على جلب وتهريب شحنة المواد المخدرة .

وبسؤال المستخلص الجمركى المفوض من قبل صاحب الشأن ، أقر بصحة واقعة الضبط ، ونفى علمه بما تحويه الشحنة .

كما تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط ( أحد أفراد التشكيل ، صاحب شركة للتجارة الخارجية ، ومقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية ) حال تواجده بدائرة مركز شرطة دمياط .

وقد قدرت القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بحوالى (115,000,000) مائة وخمسة عشر مليون جنيهاً .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق ، وجارى تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهمين الهاربين .