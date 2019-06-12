تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية:

لقاء السيسي برئيس الكونجرس اليهودي وقائد "المركزية الأمريكية"

نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، على موقع "يوتيوب"، مقطع فيديو عن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، برئيس الكونجرس اليهودي العالمي رونالد لاودر، والفريق أول كينيث ماكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية، بحضور الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالإضافة إلى القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس استقبل، أمس، رئيس الكونجرس اليهودي العالمي رونالد لاودر، وأكد الرئيس، خلال اللقاء، أن تسوية النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي، على نحو يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق ثوابت المرجعيات الدولية، من شأنه أن يفرض ثقافة وواقعًا جديدًا على دول المنطقة وشعوبها، ويفتح آفاقًا جديدة للبناء والتنمية والاستقرار، ويقوض الفكر المتطرف الذي يفرز العنف والإرهاب.

صرف 15.5 مليار جنيه زيادة المعاشات لـ9.6 مليون مواطن.. أول يوليو

قال محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين للعاملين بالقطاع الحكومى، إنه سيتم صرف زيادة المعاشات، بدءا من يوم الإثنين "1 يوليو"، بعد أن أُقرت من قبل مجلس النواب، لافتا إلى أن الزيادة بنسبة 15%، بحد أدنى 150 جنيها، وأقصى 832,5 جنيه ترفع إلى 900 جنيه.

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية وتسقط عددا منها

نقلت "سكاي نيوز" عن التلفزيون السوري، أن الدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ إسرائيلية على تل الحارة في المنطقة الجنوبية وتسقط عدداً منها، وأكد التلفزيون السوري، أن العدوان الإسرائيلي أسفر عن خسائر مادية ولايوجد خسائر بشرية في تل الحارة.

الفيضانات والأمطار تتسبب في مقتل وتشريد الآلاف في الصين

ذكرت وسائل إعلام بالصين أمس الثلاثاء، إن الآلاف من الصينيين تقطعت بهم السبل ولقي خمسة على الأقل مصرعهم بسبب هطول الأمطار الموسمية الغزيرة في وسط وجنوب البلاد، وتستعد السلطات الصينية لهطول الأمطار لأربعة أيام أخرى على الأقل، وفقا لموقع "يورونيوز"، وذكرت صحيفة "تشاينا ديلي" الرسمية أن المياه أغرقت ما يقارب 24000 فدان من المحاصيل الزراعية ودمرت آلاف البيوت في إقليم جيانجشي حتى يوم الاثنين، فيما تضرر ما يصل إلى 1.4 مليون شخص ووصلت قيمة الخسائر الاقتصادية المباشرة إلى 2.65 مليار يوان أي ما يعادل 382.41 مليون دولار.

"النقل العام" تكشف سعر تذكرة أتوبيسات "كان 2019" بالقاهرة

قال اللواء علي رزق رئيس هيئة النقل العام، إنه سيُجرى تخصيص 600 أتوبيس لنقل المشجعين إلى ستادات محافظة القاهرة، التي ستستضيف مباريات كأس الأمم الأفريقية التي من المقرر انطلاقها في 21 يونيو المقبل، وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن الأتوبيسات ستغطي منطقة القاهرة الكبرى، بواقع 39 محطة رئيسية، لافتًا إلى أن سعر التذكرة سيكون 5 جنيهات، كما جرى تخصيص اشتراك موحد للبطولة تكلفته 75 جنيهًا.

تعرف على نتيجة الابتدائية والإعدادية الأزهرية برقم الجلوس

أناب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر أمس الثلاثاء، في اعتماد نتيجة الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2018/2019م، وبلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الابتدائية 72.22%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 149303 طالبًا وطالبة، في حين بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية 65.22%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان، وعددهم 122426 طالبًا وطالبة.

تفاصيل وفاة طبيبة في غرفة العمليات: سقطت فجأة بعد تخديرها 3 حالات

حالة من الحزن خيَّمت على كل العاملين بمستشفى الساحل التعليمى، إثر وفاة الدكتورة مارجريت نبيل التي تبلغ من العمر 35 عاما بعد تخديرها لـ3 حالات، حالة من الدهشة والاستنكار من قبل طاقم التمريض بعد سقوطها فجأة داخل غرفة العمليات دون أي إنذار، ومن جانبه، قال الدكتور عبدالفتاح حجازي، مدير مستشفى الساحل، إن الطبيبة مارجريت نبيل توفيت بعدما انتهت من تخدير حالتين وقبل وفاتها بساعة واحدة فقط تم استدعاؤها لتخدير حالة أخرى ثم سقطت بشكل مفاجئ وتم استدعاء أحد الأطباء ولكن للأسف تم تبليغ زملائها بخبر وفاتها.

بالترددات القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة أمم أفريقيا 2019

ينتظر عشاق كرة القدم الحدث الأفريقي الأكبر، بانطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تنظمها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى يوم 19 يوليو المقبل، ما دفعهم للبحث عن تردد القنوات المجانية المفتوحة الناقلة للبطولة مجانا على الأفمار الصناعية المختلفة.

التفاصيل الكاملة.. صدام مع المدرب ولاعب الاتفاق السعودي سبب استبعاد معلول من أمم أفريقيا

كشف مصدر داخل معسكر منتخب تونس، عن أسباب استبعاد على معلول، ظهير أيسر النادي الأهلي، من قائمة نسور قرطاج النهائية، استعدادًا لمنافسات كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر، المقرر لها 21 من الشهر الجاري، حتى 19 يوليو المقبل، وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت": "حدث صدام قوي بين على معلول والمدير الفني الفرنسي الأن جيريس، قبل لقاء تونس أمام كرواتيا الودي، خلال المحاضرة التي سبقت اللقاء".

بإيرادات 34 مليون جنيه.. "كازبلانكا" يتصدر أفلام عيد الفطر

تصدر فيلم "كازابلانكا" إيرادات أفلام موسم عيد الفطر المبارك، حيث حقق 34.1 مليون جنيه منذ طرحه بدور العرض، فيما حل فيلم "الممر" ثانيًا، بإجمالي إيرادات بلغت 18 مليون جنيه، "كازابلانكا" تأليف هشام هلال، إخراج بيتر ميمي، ومن بطولة أمير كرارة، إياد نصار، عمرو عبدالجليل، غادة عادل، لبلبة، أحمد داش.