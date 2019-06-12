أدانت دولة الإمارات، الهجوم الإرهابي الحوثي الذي استهدف مطار أبها السعودي، وفق ما ذكرت فضائية "اكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وأكدت الإمارات، أن الهجوم الإرهابي دليل جديد على التوجهات الحوثية العدائية الإرهابية الساعية لتقويض الاستقرار في المنطقة.