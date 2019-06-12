قررت وزارة الأوقاف إنشاء صندوق لإسكان العاملين بها، وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إنه في إطار ما تحققه وزارة الأوقاف من تعظيم لمواردها الذاتية، وفي ضوء عمل الوزارة على تحسين مناخ العمل وتحسين الأحوال المعيشية لجميع العاملين بها، لا سيما الأئمة شكّل وزير الأوقاف لجنة لسرعة دراسة إنشاء صندوق لإسكان العاملين بالأوقاف ينطلق عمله خلال العام المالي 2019 - 2020، بدعم كبير من الموارد الذاتية للوزارة.

وتشكلت اللجنة من المهندس سمير الشال رئيس قطاع الخدمات، والدكتور أحمد عبدالرؤوف وكيل الوزارة للشؤون القانونية، والمهندس مجدي أبو عيد وكيل الوزارة للشؤون الهندسية.

ويهدف الصندوق إلى توفير سكن كريم للعاملين بالأوقاف، وستكون الأولوية فيه لإسكان الأئمة المغتربين بالمناطق الحدودية والنائية، وفي المحافظات التي تتوفر فيها مشروعات لهيئة الأوقاف المصرية أو لهيئة المجتمعات العمرانية، وستعلن الوزارة عن ضوابط التقدم للصندوق أو الاشتراك فيه فور إنهاء إجراءات اعتماده وتأسيسه.