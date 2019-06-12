كشف مصدر مسؤول في مستشفى حلوان العام عن أسماء بعض المتوفين في حادث تصادم 3 سيارات أعلى كوبري طرة القريب من مدينة المعادي في محافظة القاهرة، وهم:

1- حسام عبدالفتاح صبري 51 عاما.

2- أحمد بيومي بيومي محمد 69 عاما، ومقيم بـ15 مايو.

3- محمد محمود يوسف، 31 عاما، ومقيم ببولاق الدكرور.

4- وردة عيد حسن، 44 عاما، مركز الشهداء بالمنوفية.

5- حافظ محمد محمود، 67 عاما، ومقيم بحلوان.

6- رضا محمود محمد، 54 عاما، مركز الشهداء بالمنوفية.

7- ربيع عبدالعزيز محروس عطا، 60 عاما، مركز الشهداء بالمنوفية.

8- أشرف محمد مطيع أحمد، 50 عاما، مقيم بحلوان، وهناك 4 جثث مجهولة دون إثبات شخصية.