لقي ثمانية أشخاص مصرعهم، وأصيب آخرون، اليوم، في حادث تصادم سيارتين بالكيلو 60 بالطريق الصحراوي الغربي بمحافظة أسوان.

وبدأت سيارات الإسعاف بالتعامل السريع مع الواقعة لنقل المصابين إلى المستشفيات، لتلقي العلاج ووضع الجثث في المشرحة تحت تصرف النيابة.