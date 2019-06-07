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أمريكا توقف تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات F-35

أمريكا توقف تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات F-35

"كعك وسي فود العيد" هدية مطعم أسماك للزبائن في الغردقة

"كعك وسي فود العيد" هدية مطعم أسماك للزبائن في الغردقة

حملات مكثفة لضبط مخالفات مكبرات الصوت بالمساجد.. وعقوبات مشددة

حملات مكثفة لضبط مخالفات مكبرات الصوت بالمساجد.. وعقوبات مشددة

يحدث اليوم| الحدائق تستأنف الاحتفال بالعيد واستكمال تصفيات أمم أوروبا

يحدث اليوم| الحدائق تستأنف الاحتفال بالعيد واستكمال تصفيات أمم أوروبا

الذهب يرتفع 3 جنيهات وعيار 21 بـ 624 جنيها

الذهب يرتفع 3 جنيهات وعيار 21 بـ 624 جنيها

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بالصور والفيديو| الداخلية تثأر لشهداء هجوم كمين العريش الإرهابي

بالصور والفيديو| الداخلية تثأر لشهداء هجوم كمين العريش الإرهابي

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حلوى مغربية وجزائرية تنافس «المصرية»: بلاها «كحك».. خد «هشيشة»

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