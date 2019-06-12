في سابقة هي الأولى من نوعها داخل صالات العرض السينمائي، يغادر جمهور العرض الأول قاعة الفيلم أثناء عرضه، وذلك أثناء مشاهدة فيلم "The Nightingale​" الذي عُرض ضمن فاعليات ​مهرجان سيدني السينمائي.

مشاهد العنف الذي تضمنها الفيلم لم يستطيع الجمهور البالغ عدده أكثر من 1000 شخص في سينما ريتز، تقبلها أو تحملها، حيث شعر الجمهور بأن مخرجة العمل جينفر كينت تخطّت حدود الدراما التاريخية للغاية، بحسب ما أشارت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

ووصفت "الجارديان" الفيلم بأنه خدعة وحشية بشكل خاص وأن الأمور داخل الفيلم أخذت منعطفًا مظلمًا ومتوترًا وعنيفًا، وأن مشاهد العنف ضد النساء والأطفال ظهرت بقوة داخل العمل.

ويبدأ الفيلم الذي تدور قصته حول تجربة شقيقتين خلال الحرب العالميّة الثانية ونضالهما من أجل مقاومة الاحتلال الألماني لفرنسا، بمشهد عنيف للغاية حيث تتعرّض الفتاة للاغتصاب من قبل مجموعة من الرجال.

كما أظهرت مشاهد أخرى عنفًا شديدًا يتعرض له الأطفال، إضافةً إلى مشاهد مروّعة في مقاطع الاغتصاب والتعذيب.

ووفقا لما ذكره الموقع، سمع دوي صراخ امرأة داخل قاعة السينما تقول "لقد تعرضت للاغتصاب بالفعل ولا أود رؤيته مرة أخرى"، وذلك جاء ردا على ما يبدو مشهد ثالث للاغتصاب في غضون 20 دقيقة.