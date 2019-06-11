قال النجم أحمد عز، إن فيلم الممر الذي شارك في بطولته، ويُعرض في دور السينما، سيُجرى ترجمته إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، ليُعرض في عدد كبير من الدول العالم، مشيرًا إلى أنه سيُعرض قريبًا في دولتي الإمارات والسعودية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد": "الطلب على الفيلم كبير، وهيتذاع في أمريكا وكندا وإنجلترا وفرنسا".

وعن نجاح الفيلم، قال "عز": "مفيش حاجة مضمونة في الفن، لأن العمل الفني، يخضع للكثير من المؤثرات، وكنت قلقًا بشكل طبيعي، وكنت أعمل بكل جد في الفيلم".