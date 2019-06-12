يستضيف البنك المركزى المصرى، للعام الثانى على التوالى، مؤتمر التكنولوجيا المالية «سيملس شمال أفريقيا» يومَى 17 و18 يونيو 2019، بمشاركة خبراء دوليين ومحليين فى مجال التكنولوجيا المالية، والمدفوعات، والتجارة الإلكترونية، بالتعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وجامعة الدول العربية، وسيناقش المؤتمر التحديات التى تواجه التكنولوجيا المالية فى مصر فى مجالات التمويل الصغير والإقراض الصغير، والمدفوعات عبر الحدود والتحويلات، وتحليل البيانات، والذكاء الاصطناعى للخدمات المصرفية للأفراد، والأمن السيبرانى، وسجل ائتمان الشركات الصغيرة والمتوسطة.

تنظيم المؤتمر الأسبوع المقبل.. و50 ألف دولار لأفضل شركة خدمات مالية

وقالت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزى، إن تنظيم المؤتمر للعام الثانى على التوالى فى مصر، يعكس النجاح الكبير الذى حققه فى نسخته الأولى «سيملس 2018»، مؤكدة أن «استضافة البنك المركزى للمؤتمر تأتى من منطلق الدور الرائد الذى يقوم به البنك لمعالجة التحديات التى تواجه التوسّع فى استخدام المنتجات والخدمات المالية الجديدة، حيث لم يعد دوره مقصوراً على النواحى الرقابية والتنظيمية فحسب، بل اتسع ليصبح داعماً ومحفزاً لخلق مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد، والتحول إلى الشمول المالى المستهدف، تحت مظلة المجلس القومى للمدفوعات برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية».

وأكد أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع نُظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، أن «المؤتمر يكتسب أهمية متزايدة من منطلق الدور الرائد الذى تقوم به التكنولوجيا المالية لتقديم الخدمات المالية والمصرفية بشكل أسهل وأسرع وأرخص، بما يلبى الاحتياجات المتنوعة لكل العملاء، فى أى وقت ومن أى مكان.