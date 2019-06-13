أعلنت وزارة الصحة الانتهاء من وضع أول خريطة صحية للأمراض في مصر، وقال المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لشؤون تكنولوجيا المعلومات، إنه تم الانتهاء من وضع أول خريطة صحية للأمراض فى مصر تشمل القرى والأحياء.

وتابع مستشار وزيرة الصحة لشؤون تكنولوجيا المعلومات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لأول مرة لدينا خريطة صحية تفصيلية للأمراض فى مصر على مستوى كل قرية وحي لأربعة من أهم الأمراض التى تسبب الوفاة فى مصر بنسبة تصل لـ 80%".

وأوضح "صلاح" أن هذه الخريطة كانت إحدى نتائج مبادرة القيادة السياسية "100 مليون صحة"، مضيفا: "الخرائط الصحية مهمة في وضع الخطط الصحية السليمة التى تستهدف أولويات العلاج".