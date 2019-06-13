تراجعت البورصات الخليجية الرئيسية، في بداية تعاملاتها صباح اليوم، جراء تصاعد التوترات في منطقة الخليج، بعد تعرض ناقلتي نفط لانفجارين كبيرين في مياه بحر عُمان.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية، كما تراجع مؤشري بورصة دبي وأبو ظبي، إضافة لمؤشر سوق مسقط للأوراق المالية، وذلك حسبما أفادت "روسيا اليوم".

وكانت وسائل إعلام إيرانية، أعلنت عن وقوع انفجارين كبيرين استهدفا ناقلتي نفط في مياه بحر عمان، صباح اليوم، وأن دوي انفجارين كبيرين بصورة متتالية سُمع في داخل مياه بحر عُمان.

وأشارت إلى أن المعلومات ألأولية تتحدث عن استهداف ناقلتي نفط.

وأوضحت أن ناقلتي النفط المستهدفتين كانتا من الناقلات العملاقة، التي كانت تحمل النفط الخام من منطقة الخليج.

في حين أعلنت البحرية الأمريكية أنها على علم بالحادث الذي وقع صباح اليوم، في الخليج، مبينة أنه يجرى حاليًا جمع المزيد من التفاصيل عن الحادث.