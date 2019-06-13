يشهد اللواء نادر عشماوي سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، فعاليات انطلاق مبادرة "لا لختان الإناث" بمدينة طور سيناء، التي تطلقها الأمانة العامة للمجلس القومي للطفولة والأمومة "لجنة حماية الطفل" برئاسة الدكتورة عزة العشماوي بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي.

وقالت أميمة محمد إبراهيم مقرر عام اللجنة العامة لحماية الطفل بجنوب سيناء، إنَّه من المقرر أنَّ تنطلق اليوم فعاليات المبادرة بـ3 مدن، مبينة أنَّه ستستمر المبادرة لمدة شهر كامل بداية من 13 يونيو الجاري وحتى 14 يوليو المقبل.

وأكّدت أنَّها ستنطلق في الوقت نسه بمدينة الطور بـ"حي المروة" ثم قرية الوادي تليها قرية الجبيل ومركز المرأة في مدينة راس سدر، وفي مدينة أبورديس تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء رئيس اللجنة العامة لحماية الطفل بالمحافظة، وبحضور منسقى الأمانة العامة للجامعة وحماية الطفل وخط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة بالقاهرة.

ومن المقرر، أنَّ تقام مسابقة في صورة أسئلة لجمهور الحضور ويحصل الفائزون بها على جوائز تشجيعية من أمانة "قومي الطفولة".