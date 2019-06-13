لقي شاب مصرعه بطعنات في الصدر والبطن في قرية درين مركز نبروه بمحافظة الدقهلية، اليوم، لخلاف وقع مع صاحب محل حول ثمن "جراب موبايل" كان يشتريه المجني عليه.

وأخطر اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بنشوب مشاجرة، وسقوط شاب قتيل بطعنات في الصدر والبطن.

وانتقل ضباط مباحث المركز، وإدارة البحث الجنائي بالمديرية، إلى مكان الواقعة وتبين مصرع "رمضان أحمد رمضان اليماني، 30 سنة" بطعنات بسلاح أبيض في الصدر والبطن، ونقلت الجثة إلى مستشفى نبروه تحت تصرف النيابة العامة.

وتمكن ضباط المباحث من ضبط صاحب محل الموبيلات ويدعى "عبد. الله. ا. ع"، صاحب محل بيع موبيلات وإكسسوارات بقرية درين، وصديقه "فارس م. ع"، وضبطت السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

وقال شهود عيان، إن المجني عليه توجه لشراء "جراب موبايل" من المحل، وشاهد عددا من الأنواع، إلى أن استقر على أحد "الجرابات" قرر شرائه، وبالسؤال عن سعره، اختلف مع صاحب المحل، واتهمه أنه "حرامي" ويبيع بأسعار مرتفعة، فتبادلا السباب والشتائم، وتدخل صديق صاحب المحل، وتطورت إلى مشاجرة بالأيدي والسلاح الأبيض، إلى أن سقط المجني عليه غارقا في دمائه، وتوفي قبل الوصول إلى المستشفى.

وحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق، التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.