بالصور| إقبال كثيف على مشاهدة "الممر" بسينما الجمهورية في كفر الشيخ 

قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، إن سينما الجمهورية شهدت إقبالًا كثيفًا على فيلم "الممر" وخاصة من الشباب، موضحاً أن هذا الفيلم وطني يتحدث عن مرحلة الحروب من عام 1956 إلى 1973، ويجسد ملحمة القوات المسلحة في الدفاع عن مقدسات وحماية الوطن، وقدرة الجيش المصري في الدفاع عن الوطن وهي قصة وطنية حقيقية.

وتقام 4 حفلات يومي الخميس والجمعة لعرض الفيلم، الحفلة الأولى بدايةً من الساعة 12 ظهراً وحتى 2.30 عصراً، والحفلة الثانية من 3 عصراً إلى 5.30 مساءً، والحفلة الثالثة من 6 مساءً إلى 8.30 مساءً، والحفلة الرابعة من الساعة 9 مساءً إلى 11.30 مساءً بالمجان.

واحتشد الجمهور بشكل كبير أمام دور العرض لمشاهدة الفيلم، في الوقت الذي رفعت فيه سينما الجمهورية بمدينة كفر الشيخ شعار كامل العدد للحفلات قبل بدايتها بساعات، فضلاً عن تواجد الشرطة النسائية وسط إجراءات أمنية مكثفة للتصدي لأي مضايقات بالسيدات والفتيات.