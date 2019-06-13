لقى سباك في مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، مصرعه، اليوم الخميس، صعقا بالكهرباء، في أثناء عمله بمنزله.

وتلقى اللواء محمد حجى مدير الأمن، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة للعميد هيثم حجى مأمور مركز شرطة بلقاس من مستشفى بلقاس بوصول "محمود حمدى محمود" 28 سنة، سباك، ومقيم عزبة جاد في بلقاس، جثة هامدة، ادعاء صعق كهرباء.

وبانتقال ضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ، تبين أنه في أثناء قيامه بالعمل بمنزله، لامس أحد الأسلاك الكهربائية غير المعزولة، بشنيور كان يستخدمه، مما أدى إلى وفاته.

وأكد تقرير مفتش الصحة أن الوفاة نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية، وتعرضه للصعق الكهربائي.

وحرر عن ذلك المحضر رقم 4402/99 لسنة 2019 إدارى مركز شرطة بلقاس، وأخطرت النيابة التى أمرت بتحريات المباحث حول الواقعه وتسليم الجثة إلى ذويها لدفنها.