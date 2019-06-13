من الدار البيضاء بالمغرب إلى مدينة الأقصر فى صعيد مصر.. رحلة طويلة بدأها الرحالة المغربى يوسف غلام، 31 سنة، على دارجة هوائية، فى شهر يناير قبل عامين ولم تنتهِ حتى الآن، مر خلالها بـ27 دولة أفريقية، ورغم مواجهته صعوبات كثيرة فإنها لم تعقه عن استكمال رحلته التى ستنتهى خلال أغسطس المقبل، وذلك لمتابعته مباريات منتخب بلاده فى كأس الأمم الأفريقية، التى ستقام على ملعب استاد السلام بالقاهرة.

"غلام" وصل الأقصر لمتابعة مباريات المغرب فى "بطولة الأمم"

«غلام» ضبط موعد وصوله إلى القاهرة مع انطلاق مباريات بطولة أمم أفريقيا، وبالتحديد مباراة المنتخب المغربى مع ناميبيا فى 23 من الشهر الحالى، مشيراً إلى أنه يعشق السفر والترحال والتعرف على طبيعة الدول والشعوب، معتزاً بأصوله الأفريقية والعربية: «الأرض هى أرض الله لا فرق بين الرباط وكيب تاون أو القاهرة، جميعاً أفارقة وعرب وجميعاً ننتمى لبنى الإنسان».

«وددت أن أكون مثل أجدادى، الإدريسى وابن بطوطة والرحالة المغاربة العظماء الذين وصلوا إلى كل ربوع العالم وكُتبت أسماؤهم بحروف من ذهب».. هكذا قال «غلام»، لافتاً إلى مواجهته العديد من المصاعب خلال زيارته لـ27 دولة أفريقية مثل إصابته بالملاريا فى بنين وإجباره على الزواج من فتاة قبلية فى غينيا فضلاً عن صعوبة التعامل مع القبائل التى تتحدث بلغتها المحلية.

واستكمل: «عندما وصلت النوبة بمصر شعرت أننى فى وطنى، الناس يشبهوننا وكذلك المنازل والشوارع وحتى الطباع والملامح، وفى الأقصر شاهدت عظمة المعابد التى شيدها ملوك وملكات الفراعنة ولم أكن أعلم أنها بهذا الجمال والشموخ».

«غلام» أكد أنه سيغادر الأقصر متوجهاً إلى القاهرة، السبت، للقاء أعضاء السفارة المغربية وبعض أبناء الجالية ومن ثم حضور بطولة كأس الأمم الأفريقية وتشجيع المنتخب المغربى، وتمنى حصول المغرب أو المنتخب المصرى على البطولة.