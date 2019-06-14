ارتفاع جديد في سعر تذكرة الخط الثالث لمترو الأنفاق "العتبة - نادي الشمس"، اعتبارا من السبت المقبل 15 يونيو، تزامنا مع تشغيل محطات: "هارون - ألف مسكن - نادي الشمس"، أعلنت عنه وزارة النقل ممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق.

التعريفة الجديدة لمستخدمي الخط الثالث تنقسم لثلاث مناطق: الأولى بعدد 9 محطات وقيمة التذكرة خمسة جنيهات، والثانية لـ16 محطة بسبعة جنيهات، وما يزيد عن ذلك سعر التذكرة تبلغ 10 جنيهات، مؤكدة استمرار ثبات سعر تذكرة ذوي الاحتياجات الخاصة بـ50 قرشا لجميع المناطق.

أسباب ارتفاع وتحريك أسعار تذاكر الخط الثالث للمترو، دون الخطين الأول والثاني، أوضحها البيان الذي أصدرته وزارة النقل، والتي تمثلت في النقاط التالية:

1- الخط الثالث بالكامل مصمم على الطراز الأوروبي وجميع محطاته وقطاراته مكيفة الهواء وخالية من التلوث.

2- يتوافر بالمحطات سلالم متحركة ومصاعد كهربائية، حيث يوجد في كل منها مصعدين كهربائيين واحد من مستوى الشارع حتى صالة صرف التذاكر، تسهيلا على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من مرتادي مترو الأنفاق، لكبار السن وشاشات عرض إلكترونية لمواعيد قدوم القطارات.

3- تتواجد بالمحطات ماكينات "TVM" بكل محطة تعمل على استخراج التذكرة بفئاتها المختلفة وأيضا إخراج باقى المبلغ، بحيث تقوم بتخفيف الضغط على منافذ صرف التذاكر وهناك أيضاً ماكينات داخل منافذ صرف التذاكر بكل محطة مخصصة لعمل الاشتراكات.

4- خدمة المترو بالخط الثالث تتميز بالسرعة، إذ أن المسافة من محطة العتبة إلى الأهرام تستغرق 17 دقيقة، وحتى محطة نادي الشمس تستغرق الرحلة 25 دقيقة، ويتضاعف هذا الوقت في حالة ركوب وسيلة نقل أخرى سطحية في الأوقات العادية.

5- بمقارنة تعريفة المترو بوسائل النقل الأخرى لنفس المسافة بين محطتي "العتبة - نادي الشمس" ستظل تذكرة مترو الأنفاق هي الأرخص.