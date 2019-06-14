أصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، قرارا بإدراج 207 أفلام في سجل التراث القومي للسينما المصرية، باعتبارها تمثل توثيق لذاكرة وتاريخ الوطن، من خلال المركز القومي للسينما الذي يصدر شهادات اعتماد تجيز نسخ وعرض الأفلام المدرجة وتوثيقها وفقا للقواعد الوطنية والاتفاقات الدولية المعنية المعمول بها في مصر مع التزامه بصون الوسيط المسجل عليه كل فيلم مع احتفاظه بالحق في نسخه رقمياً واستخدامه في جميع الأغراض الثقافية.

من جانبها قالت عبد الدايم، إن مصر ثاني دولة في العالم تدخلها صناعة السينما، ولذلك تمتلك تراثًا عظيما لعب دورا بارزا في تصدرها المشهد الثقافي إقليمياً ودولياً.

واضافت أن فن السينما يعد أحد الروافد المهمة التي كونت جزء من ملامح الهوية العربية، مؤكدة أن القرار يهدف إلى حماية وحفظ أيقونات التراث السينمائي العريق.