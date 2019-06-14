عمر عبداللات يستعد لإطلاق ألبومه الغنائي "505"

يستعد الفنان الأردني عمر عبداللات لطرح ألبومه الغنائي الجديد "505"، والذي يتضمن 8 أغاني تعاون فيها مع نخبة من أهم الملحنين والشعراء والموزعين الأردنيين والعرب وتم تسجيل الأعمال في أهم وأضخم الاستوديوهات الأردنية والعربية.

ويحتوي الألبوم على أغنية "لما بشوفك" وهي من كلمات وألحان إسكندر البيطار والتوزيع الموسيقي عمر الصباغ، "لا روحة لا جية" وهي من كلمات وألحان بشار السرحان والتوزيع الموسيقي ميثم علاء الدين، أغنية "نزرع ورد" من كلمات خصر العبدالله وألحان محمد الجبوري والتوزيع الموسيقي فادي جيجي.

وأغنية "أم الدبل" من كلمات مصطفى حسن وألحان محمد رحيم وتوزيع توما، أغنية "مهوي" من كلمات ضياء الميالي ألحان علي بدر والتوزيع الموسيقي عثمان عبود، أغنية "يا كثر ما قلت" والتي كتبها حمود البغيلي ولحنها عمر العبداللات والتوزيع الموسيقي محمد القيسي، أغنية "سهل عادي" وهي من كلمات محمد القاسمي وألحان حامد الحبشي والتوزيع الموسيقي إلهامي دهيمة، أغنية "الغيرة" وهي من كلمات صالح الشادي وألحان وتوزيع أيمن عبدالله.