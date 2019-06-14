قال الدكتور هاني عازر، مستشار الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى الذي حصل عليه من ألمانيا ليس له وحده، ولكنه لكل مصري.

وأضاف عازر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار"، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الجائزة مش بتاعتي لوحدي.. الجائزة لكل شاب مصري بيكافح عشان بلده وبيحب بلده ووطنه".

وأكد: "بقول للشباب إنكم مهما حققتم من نجاحات لبلدكم وأصلكم وعيلتكم لا يمكن أن تنسوا أصلكم".

وجاء التكريم بحضور عدد من أبرز المسؤولين المصريين والألمان، حيث أناب رئيس ألمانيا، الدكتور فالتر شتاين ماير، المحافظ الأول لمدينة دورتموند، أولريش سيراو، وسلم عازر، خلال مراسم حفل اليوم، وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى لجمهورية ألمانيا.

وشارك في حفل التكريم؛ السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والسفير بدر عبدالعاطي، سفير مصر في ألمانيا، والقنصل العام من فرانكفورت، خالد طه، والأنبا ميخائيل أسقف الكنيسة القبطية، فضلًا عن عدد من كبار الشخصيات السياسية، وأعضاء البرلمان، والشخصيات العامة.

وفرض عازر نفسه بقوة على الساحة العالمية، خاصة عقب اختياره ضمن أشهر 50 شخصية في ألمانيا - بعدما شيّد محطة سكك حديد برلين عام 2006- التي حصلت آنذاك على جائزة "محطة العام".

كما شارك عازر في عشرات المشروعات بألمانيا، وارتبط اسمه بعشرات الأنفاق ومشروعات حول العالم حتى أصبح احد أشهر خبراء الأنفاق في العالم.