منحت ألمانيا المهندس هانى عازر مستشار رئيس الجمهورية وخبير الأنفاق العالمي، وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى تقديرا لإنجازاته التي شهدتها ألمانيا، حيث أناب رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية الدكتور فالتر شتاين ماير، المحافظ الأول لمدينة دورتموند "أولريش سيراو" لتسليم الدكتور هانى عازر وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى لجمهورية ألمانيا الاتحادية.

وتستعرض "الوطن" أبرز المعلومات عن وسام استحقاق جمهورية ألمانيا الاتحادية.

1- تأسس وسام استحقاق جمهورية ألمانيا الاتحادية عام 1951 من قبل الرئيس تيودور هويس.

2- الوسام الوحيد الفخري العام في ألمانيا.

3- يعد هذا الوسام أعلى جائزة شرفية مكتسبة في خدمة الوطن والمجتمع في ألمانيا.

4- يتم منح وسام الاستحقاق للمواطنين الألمان وكذلك الأجانب من أجل الاعتراف بالمزايا المكتسبة في المجالات الاجتماعية والفكرية والسياسية والاقتصادية، والمزايا خاصة مكتسبة في خدمة جمهورية ألمانيا الاتحادية، على سبيل المثال في المجالات الاجتماعية الخيرية.

5- منح وسام الاستحقاق الألماني لا يرافقه أي هبات مالية.