شقيقة عزت أبوعوف وابنته تردان على شائعة وفاته: حالته مستقرة

نفت مها أبو عوف، شقيقة الفنان عزت أبوعوف، وابنته مريم، شائعة وفاته، وأكدتا لـ"الوطن"، أن الفنان في حالة مستقرة، مطالبين بوقف نشر هذه الشائعات على السوشيال ميديا لتأثيرها عليه بالسلب.

وقالت مها، لـ"الوطن"، "عزت حالته مستقر الحمدلله ولا صحة لما تردد حول شائعة وفاته"، مضيفة "أرجوكم بلاش هذه النوعية من الأخبار لأنها بتأثر علينا وعلى عزت بالسلب".

وأضافت "أؤكد مرة أخرى، عزت حالته مستقرة وأرجو من السوشيال ميديا الدعاء له بدل من انتشار شائعات عليه".

من جهتها، طالبت المخرجة مريم عزت أبو عوف، بتحري الدقة وعدم كتابة أي خبر إلا ما تصرح به العائلة منعا لنشر معلومات غير دقيقة تؤثر على معنويات أسرته".