حالة الطقس اليوم السبت 15-6-2019 بمصر والدول العربية

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها لحالة الطقس، اليوم، حيث من المتوقع أن يستمر طقس لطيف علي السواحل الشمالية مائل للحرارة علي الوجه البحري والقاهره وحتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وأضافت الهيئة، أنه من المتوقع ظهور سحب منخفضة ومتوسطة على شمال البلاد، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق شمال البلاد، ومناطق من شمال البلاد برياح أغلبها شمالية لغربية.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة اليوم في بعض محافظات مصر

القاهرة 24 35

الإسكندرية 23 29

مطروح 21 29

العريش 20 30

شرم الشيخ 27 36

قنا 26 38

الأقصر 27 38

أسوان 28 39

درجات الحرارة في المدن العواصم العربية

مكة المكرمة 30 42

المدينة المنورة 26 41

القدس 18 27

أبوظبي 30 41

الكويت 30 48