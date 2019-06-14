يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة 14-6-2019 طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد.

وتوقع الخبراء أن تكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في مصر

القاهرة 23 33

الإسكندرية 22 28

الإسماعيلية 22 33

طنطا 22 33

الزقازيق 23 33

بورسعيد 23 28

دمياط 23 27

السويس 22 33

العريش 20 28

رفح 21 28

شرم الشيخ 27 36

الغردقة 27 36

قنا 26 37

حلايب 25 33

شلاتين 23 34

درجات الحرارة المتوقعة بعدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 28 40

المدينة المنورة 26 42

القدس 18 26

أبوظبي 31 42

بيروت 22 27

دمشق 14 31

الكويت 30 47