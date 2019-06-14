يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على جنوب البلاد نهارًا، لطيف ليلًا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فيكون خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فيكون معتدل، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 24 35

شبين الكوم 23 34

طنطا 22 33

دمنهور 22 31

الإسكندرية 23 29

بلطيم 23 29

مطروح 21 29

بورسعيد 22 29

دمياط 23 28

الزقازيق 21 34

الإسماعيلية 20 35

السويس 22 34

العريش 20 30

شرم الشيخ 27 36

الغردقة 27 36

مرسى علم 28 34

الفيوم 23 36

بنى سويف 23 36

المنيا 23 36

أسيوط 25 37

سوهاج 25 38

قنا 26 38

الأقصر 27 38

أسوان 28 39

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 30 42

المدينة 26 41

الرياض 30 45

المنامة 34 41

أبوظبى 30 41

الدوحة 32 45

الكويت 30 48

دمشق 15 33

بيروت 22 27

عمان 17 30

القدس 18 27