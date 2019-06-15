أدلى أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية بمصر، والمرشح على منصب رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، اليوم، بصوته في انتخابات عضوية مجلس إدارة الغرفة، التي بدأت عملية التصويت عليها في الثامنة من صباح اليوم، وسط إقبال كثيف من التجار ورجال الأعمال أعضاء الغرفة، لاختيار 9 أعضاء من المرشحين، من أصل 18 عضوا يجري تعين النصف الآخر منهم من قبل وزارتي الصناعة والتجارة.

وتجرى الانتخابات داخل مقر الغرفة التجارية بمنطقة محطة الرملج الإسكندرية، داخل 10 لجان وبواقع 30 مندوبا، و3 على كل صندوق.

يذكر أنه ينقسم المرشحين بين قائمة "تواصل وعطاء" التي تضم 9 مرشحين على رأسهم أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، و8 من كبار التجار ورجال الأعمال بالإسكندرية، هم "محمد فتح الله، عمرو مصيلحي، عمر الغنيمي، أحمد حسن، أحمد صقر، محمد المازني، محمد حنفي".

أما القسم الآخر فهم 10 مرشحين مستقلين يتصدرهم الدكتور سمير صديق، ومعه كل من "حازم مصطفى المنوفي، جابر محمد عثمان، أشرف مصطفى سلامة، عبدالناصر فرحات، ناصر السيد خليل، خالد سليمان، سامية مصطفى، محمد عبدالمجيد، خالد رمضان حسنين".