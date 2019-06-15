أصيب عامل برش خرطوش بالظهر إثر مشاجرة مع جاره لخلافات بينهما على الجيرة بدائرة مركز كفر شكر، جرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد أنور حشيش مأمور مركز شرطة كفر شكر، إخطارا من عمليات النجدة بحدوث مشاجرة ومصاب بناحية قرية البقاشين، دائرة المركز.

جرى إخطار اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، وعلى الفور انتقل العميد يحيى راضي رئيس مباحث القليوبية إلى منطقة البلاغ، بالفحص تبين حدوثها بين "سامح.ي"31 سنة، عامل ومقيم بناحية قرية البقاشين ،دائرة المركز، سابق اتهامه في قضيتين سلاح، مقاومة سلطات، والمطلوب التنفيذ عليه في جناية إحداث عاهة مصاب برش خرطوش بالظهر، وجرى نقله لمستشفى بنها الجامعي، وطرف ثان "محمد.ص" 25 سنة، عامل ومقيم ذات الناحية، بسبب خلافات جيرة سابقه بينهما ورغبة الطرف الثاني بشراء منزل الطرف الأول بأقل من السعر المطلوب.

تمكن الرائد إسماعيل خطاب رئيس مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المبين.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 3824 جنح مركز كفر شكر لسنة 2019م، وجارى العرض على النيابه العامة لمباشرة التحقيق.