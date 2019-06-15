حسم انتخابات الغرفة التجارية بالشرقية لصالح 8 أعضاء بالتزكية

قال أسامة سلطان رئيس مجلس الغرفة التجارية بالشرقية، إن انتخابات مجلس إدارة الغرفة بالمحافظة حسمت بالتزكية لصالح 8 أعضاء.

وأضاف أنه المقرر أن يصدر وزير التجارة قرارا بتعيين 8 أعضاء آخرين لاكتمال مجلس الإدارة المكون من 16 عضوا، لافتا إلى أنه يتم اختيار 8 بالانتخاب و8 أخرين بالتعيين.

وأوضح أن الأعضاء الفائزين بالتزكية هم كل من: محمد الزاهد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، وعبدالحميد عطالله، ووديع أنطوان، وعبدالسلام عوض علي الباز، وحسن محمدي، وعلاء عبدالحميد، أعضاء المجلس، بالإضافة إلى فوزه بمنصب رئيس مجلس الإدارة

وأشار إلى أنه من المقرر أن يبدأ المجلس في مهام عمله بعد اختيار الـ8 أعضاء المعيينين، واكتمال التشكيل.