إرجاء امتحان 96 طالبا بـ"علوم مسنين بني سويف" بسبب عدم الشتغيل

أرجأت جامعة بني سويف، اليوم، امتحان 96 طالبا وطالبة للدراسات العليا بمعهد علوم المسنين بالجامعة، عقب اكتشاف عدم تقديم المعهد للائحة الخاصة به، بالإضافة إلى عدم حصوله على قرار التشغيل من مجلس الوزراء.

وفوجئ طلاب المعهد العالي لعلوم المسنين بجامعة بني سويف، بمنعهم من دخول الامتحانات، التي بدأت قبل أسبوعين، وذلك بناء على قرار الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة.

وقال الدكتور منصور حسن، في تصريحات لـ" الوطن"، "خلال إعدادنا لميكنة كل كليات ومعاهد الجامعة فوجئنا بعدم وجود لائحة للمعهد أو حصوله على قرار التشغيل، حيث حصل المعهد على قرار الإنشاء في عام 2016 وبالفعل تم الإنشاء، ولكن لم يحصل المعهد على قرار التشغيل أو حتى إعداد وتنفيذ اللائحة الخاصة به، فأي معهد أو كلية له قراران، أولهما قرار الإنشاء ويأتي إلينا من رئاسة الجمهورية، والآخر يأتي من مجلس الوزراء وتفويض لوزير التعليم العالي".

وتابع: "خاطبنا المجلس الأعلى للجامعات، وكان ردهم أن المعهد لا توجد له لائحة أو تقدم إليه، واكتشفنا أن لائحة المعهد تم تقديمها إلى مجلس المعهد ومنه إلى مجلس الجامعة وحصل عليه بالموافقة لكن لم يتم تقديمه إلى المجلس الأعلى للجامعات لاعتماده، ويعمل منذ عامين، فتوجهت لوزير التعليم العالي، وأخبرته بما حدث، وتوصلنا إلى إرجاء الامتحانات للطلاب، لوقت يتم تحديده لاحقا، بعد إعداد لائحة المعهد وإقرارها، والحصول على قرار التشغيل الخاصة بالمعهد".

وأضاف، "كل ما نسعى إليه الآن، هو تقنين الأوضاع وتصحيح خطأ إداري حدث في وقت سابق، ولا يمكن أن نعالج خطأ بخطأ، وفي نفس الوقت فإن حقوق الطلاب محفوظة وخاصة وأن الدارسة بالمعهد خاصة بالدراسات العليا فقط، فلابد للمتقدم له أن يكون حاصل على البكالوريوس وليس لطلاب الثانوية العامة".

وتابع، "الآن نحن بصدد إعداد اللائحة وتقديمها للمجلس الأعلى للجامعات لاعتمادها، وعليه لن يتم قبول طلاب جدد بالمعهد لحين إقرار اللائحة، كذلك عدم دخول الطلاب للامتحان قبل إعداد اللائحة"، واستطرد: "أتوقع خلال شهرين أو أقل أن نكون انتهينا من إقرار اللائحة ويعود الطلاب للامتحانات مرة أخرى".