توقع الإعلامي نشأت الديهي، بأن تشهد الفترة المقبلة في تركيا حرب تكسير عظام بين رئيسها رجب طيب أردوغان، وبين أحمد داود أغلو، المعارض التركي، بعد أن أشارت التقارير التركية إلى أن الخير سيعود لبلاده مرة أخرى من أجل تأسيس حزب جديد.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TEN"، أن أوغلو سيحاول تقديم نفسه كبديل لأردوغان للشعب التركي، مما يعني أن الفترة المقبلة ستكون بمثابة حرب تكسير عظام بين أردوغان وداود أوغلو.

وأشار إلى أن عددًا من مقاطع الفيديو انتشرت لأحمد داود أوغلو وهو يدلي بآراء مناهضة لجميع تصريحات "أردوغان".