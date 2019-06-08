نشأت الديهي: السيسي له الفضل في إصلاح العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن العلاقات المصرية الإرتيرية عميقة وتعود لقديم الأزل، مشيدًا في الوقت ذاته باستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، نظيره الإرتيري أسياس أفورقي اليوم بقصر الاتحادية.

وأضاف "الديهي" خلال برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TEN"، أن إريتريا تُعد مدخل للتجارة الإقليمية من منطقة الخليج الهندي وساحل عمان، ولذلك تُعد دولة إريتريا مهمة جدًا على الملاحة الدولية بالمنطقة، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو من أعاد السلام للمحيط الإفريقي وأصلح العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا.

وأكد الإعلامي، أن الدولة المصرية لا يجب أن تهتم فقط بحدودها ولكن بحدود دول الجوار أيضا، حيث إن الملاحة الدولية بالبحر الأحمر تجعل العلاقات بين مصر وإريتريا وطيدة للغاية.