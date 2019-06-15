لقي "عربجي" مصرعه، اليوم، بعدة طعنات نافذة من "تاجر فاكهة" لخلاف بينهما على أولوية الدخول لسوق الجملة لبيع الخضار والفاكهة بالمنصورة.

وكان اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لقسم شرطة أول المنصورة من مستشفى المنصورة العام، بوصول عماد السيد حسن الباجورى، 27 عامًا، عربجي، ومقيم بمنطقة سندوب، مصابا بجرح طعنى نافذ بالصدر والجهه اليسرى ادعاء تعدى من آخرين، وتوفى عقب وصوله للمستشفى.

وبانتقال ضباط مباحث وحدة المركز إلى مكان البلاغ، وبسؤال شهود العيان، أكدوا بقيام "أسامة.م.أ" 25 عامًا، تاجر فاكهة، ومقيم ببندر نبروه، بالتعدي على المتوفى بالضرب بآلة حادة "مطواة " كانت بحوزته وإحداث إصابته التى أدت إلى وفاته.

وذكر شهود العيان، أن المجني عليه كان يستقل عربة كارو المتهم سيارة نقل بيك أب تحمل أرقام "د هـ ب 7425" وعند دخولهم سوق الجملة حدث بينهما مشاجرة على أولوية دخول السوق مما أدى إلى قيامه بالاعتداء عليه بمطواه كانت بحوزته.

وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم والسيارة وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعه وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم، وتم التحفظ على السيارة والسلاح المستخدم على ذمة تصرفات النيابة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10322 لسنة 2019 جنح قسم أول المنصورة، وأخطرت النيابة بالواقعة.