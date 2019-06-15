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«أفيشات» أفلام العيد: «كازابلانكا» تميز

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إزالة 25 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية والنيل في المنيا

إزالة 25 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية والنيل في المنيا

جامعة المنيا تُشارك بالمؤتمر الدولي السادس لـ"ضمان جودة التعليم"

جامعة المنيا تُشارك بالمؤتمر الدولي السادس لـ"ضمان جودة التعليم"

رئيس جامعة المنيا يجتمع بأعضاء مركز التجارب والبحوث الزراعية

رئيس جامعة المنيا يجتمع بأعضاء مركز التجارب والبحوث الزراعية

جامعة المنصورة تطلق مبادرة لتأهيل المقبلين على الزواج الثلاثاء المقبل

جامعة المنصورة تطلق مبادرة لتأهيل المقبلين على الزواج الثلاثاء المقبل

بعد تحريضه على الدعارة.. 7 هيئات أردنية مسؤولة تتحرك لوقف مسلسل "جن"

بعد تحريضه على الدعارة.. 7 هيئات أردنية مسؤولة تتحرك لوقف مسلسل "جن"

رافعا علم مصر.. موسى: أصبحنا حديث الإعلام الدولي لاستضافتنا "كان 2019"

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"السيسي والمنتخب".. دعم قبل البطولات وتهنئة بعد الفوز

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