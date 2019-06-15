قال أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم هيئة مترو الأنفاق، إنه تم افتتاح 3 محطات جديدة في الخط الثالث للمترو، وهي "ألف مسكن، نادي الشمس، هارون"، مؤكدًا أن جميع محطات وقطارات هذا الخط مراقبة بأحدث الكاميرات.

وأضاف "عبد الهادي"، خلال حواره مع كاميرا برنامج "بانوراما النيل"، الذي يُعرض على الفضائية المصرية، أن محطات الخط الثالث مُكيفة الهواء سواء داخل القطارات أو على أرصفة المحطات، وهناك شاشة رقمية بالمحطة تُوضح للجمهور الوقت المتبقى لقدوم القطار.

وأشار المتحدث باسم هيئة مترو الأنفاق، إلى أن ما يُميز الخط الثالث، هو وجود ماكينات لصرف التذاكر آليًّا "vtm"، تقوم بإخراج باقي النقود المدفوعة، وبها إمكانية لشحن الكارت، والاشتراك، بجانب وجود مكتب للشرطة بجميع محطات الخط.