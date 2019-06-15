رافعا علم مصر.. موسى: أصبحنا حديث الإعلام الدولي لاستضافتنا "كان 2019"

استهل الإعلامي أحمد موسى، برنامجه "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على قناة "صدى البلد"، بالحديث عن المنتخب الوطني المصري قبل بدء بطولة كأس الأمم الأفريقية، وظهر في الاستوديو بعلم مصر، واضعًا إياه على منضده الحوار.

وأعرب "موسى"، عن سعادته البالغة بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستاد الدفاع الجوي ومصافحة لاعبي المنتخب قبل بدء البطولة، مؤكدًا أن هذه الزيارة تؤكد دعم الرئيس للمنتخب وحثهم على بذل الجهد لحصد تلك البطولة وإسعاد الشعب المصري.

وأشار إلى أن الإعلام الدولي بأكمله يتحدث عن مصر وتنظيمها لبطولة الأمم الأفريقية 2019، مضيفًا: "مصر أصبحت تريند في كافة أنحاء العالم بسبب بطولة الأمم الأفريقية".