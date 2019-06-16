نشرت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها لحالة الطقس، اليوم الأحد، وتوقعت أن يستمر طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد، حار شديد الحرارة علي جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وأضافت الهيئة، أنه من المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على بعض مناطق شمال البلاد، والرياح معتدلة تنشط غربا وعلى جنوب سيناء.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة اليوم في بعض محافظات مصر

القاهرة 24 33

الإسكندرية 23 28

مطروح 22 29

العريش 21 30

شرم الشيخ 27 36

قنا 26 38

الأقصر 26 38

أسوان 28 40

درجات الحرارة في المدن العواصم العربية

مكة المكرمة 30 42

المدينة المنورة 26 41

القدس 17 28

أبوظبي 31 42

الكويت 31 47