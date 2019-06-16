تستعرض "الوطن" سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد 16 يونيو، في عدد من البنوك مثل الأهلي وبلوم والمشرق على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 4.45 جنيه للشراء و4.48 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

سجل سعر الريال السعودي في بنك بلوم نحو 4.45 جنيه للشراء و4.47 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

سجل سعر الريال السعودي في بنك المشرق نحو 4.43 جنيه للشراء و4.48 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.44 جنيه للشراء و4.48 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

سجل الريال السعودي في البنك المصري الخليجي نحو 4.45 جنيه للشراء و4.48 جنيه للبيع.